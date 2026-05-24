Более 3000 жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года

С начала 2026 года бесплатную диагностику полости рта на выявление онкологических заболеваний в Подмосковье прошли около 3200 человек. Об этом пишет Агентство «Москва» со ссылкой на Минздрав Московской области.
По итогам обследований у 29 пациентов были выявлены изменения, требующие дополнительной консультации онколога. Всех их направили на дальнейшую диагностику.
Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин, люминесцентная стоматоскопия позволяет быстро и безболезненно проверить состояние тканей полости рта и вовремя заметить возможные отклонения.
Процедура проводится прямо на приеме у стоматолога с помощью специальной лампы и защитных очков. Во время обследования врач направляет свет в полость рта, и участки с возможными патологиями светятся иначе, чем здоровые ткани.
Это помогает на раннем этапе заподозрить развитие онкологических заболеваний. В Минздраве подчеркнули, что диагностика доступна жителям региона бесплатно на приеме у врача-стоматолога.