Ханна Мюррей из «Молокососов» и «Игры престолов» рассказала о жизни в культе и тяжелом психозе

Британская актриса Ханна Мюррей, известная по сериалам «Молокососы» и «Игра престолов», впервые подробно рассказала о своем опыте пребывания в культе и тяжелом психическом кризисе, который полностью изменил ее жизнь.
В интервью The Guardian актриса призналась, что в конце своих 20 лет оказалась втянута в так называемую оздоровительную духовную организацию. Историю этого периода Мюррей подробно описала в мемуарах «The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness», которые выйдут 23 июня.
По словам актрисы, все началось после съемок фильма «Детройт» в 2017 году. Эмоционально тяжелая работа заставила ее обратиться к «энергетическому целителю» по имени Грейс. После первого сеанса Ханна заинтересовалась мистическими практиками и стала постепенно все глубже погружаться в деятельность организации.
Позже она познакомилась с лидером группы, которого в книге называет Стивом. По словам актрисы, мужчина производил на нее почти гипнотическое впечатление. «Он излучал такую силу, какую я никогда раньше не видела. Мне казалось, что передо мной настоящий маг», — рассказала Мюррей.
Ханна призналась, что с детства была увлечена миром магии благодаря книгам о Гарри Поттере, и именно это сделало ее особенно восприимчивой к подобным идеям. Во время приступа психоза ей казалось, будто она обладает особым предназначением и может спасти мир.
Со временем состояние актрисы стало ухудшаться. Самый тяжелый эпизод произошел во время пятидневного семинара в лондонском отеле. Мюррей начала видеть галлюцинации, слышать голос лидера культа в своей голове и испытывать сильнейший психоз.
Она вспоминает, что спряталась в ванной комнате, пока участники организации окружали ее и проводили «ритуал изгнания духов». Позже актрису госпитализировали в психиатрическую клинику в Лондоне, где она провела 28 дней. После лечения Ханне поставили диагноз «биполярное расстройство».
Сейчас актриса говорит, что фактически завершила актерскую карьеру и решила открыто говорить о психическом здоровье. «Когда люди говорят, что нужно больше обсуждать ментальные проблемы, обычно речь идет только о тревожности и депрессии. Но о тяжелых психических состояниях до сих пор почти не говорят», — отметила она.