Акула напала на туриста у Большого Барьерного рифа в Австралии

В районе Большого Барьерного рифа к югу от города Кэрнс акула напала на 39-летнего мужчину. Человек скончался, пишет The Guardian.
По данным полиции Квинсленда, мужчина находился на мелководном рифе Кеннеди-Шол примерно в 50 километрах от побережья и занимался рыбалкой. Этот район считается популярным местом среди любителей дайвинга и морской рыбалки.
Экстренные службы получили сообщение о нападении около полудня в воскресенье. Пострадавшего доставили к лодочному причалу Халл-Ривер-Хедс рядом с городом Талли в критическом состоянии. Вскоре после возвращения на берег он скончался от полученных травм.
Какой именно вид акулы напал на мужчину, пока неизвестно. В водах Большого Барьерного рифа чаще всего встречаются бычьи и тигровые акулы. Белые акулы также обитают в регионе, но появляются там значительно реже из-за теплой воды.
Это уже не первый подобный случай за последнее время. Неделей ранее еще один мужчина погиб после нападения акулы у острова Роттнест недалеко от Перта.