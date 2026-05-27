Александр Петров и Юлия Снигирь расследуют убийство в полноценном трейлере третьего сезона «Фишера»

Фото: Wink

Wink представил полноценный трейлер третьего сезона «Фишера» под названием «После Фишера. Инквизитор». Премьера состоится 28 мая. Главные роли в сериале исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.

По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка.

Видео: Wink

За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Генеральными продюсерами выступают Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, режиссером-постановщиком ― Ольга Френкель. В июле прошлого года стало известно, что «Фишер» продлен и на четвертый сезон. В первом и втором сезонах сериала главную роль исполнил Иван Янковский.

