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Вышел трейлер фильма «Как ограбить банк» с Зои Кравиц и Николасом Холтом

Афиша Daily
Фото: Sony Pictures Releasing UK/YouTube

На ютуб-канале Sony Pictures Releasing UK опубликовали трейлер фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча. В картине снялись Зои Кравиц («Меломанка»), Николас Холт («Носферату») и Анна Саваи («Сегун»).

Криминальный боевик выйдет в зарубежный кинопрокат 4 сентября. Он расскажет о группе грабителей, которая транслирует свои дерзкие преступления в соцсетях. Растущая популярность воров ставит их под прицел опытного агента ФБР.

Видео: Sony Pictures Releasing UK/YouTube

Тот стремится выследить их при помощи блестящего программиста. Несмотря на преследование этого дуэта, группировка решает выйти за пределы собственных возможностей и рискнуть всем ради самого амбициозного ограбления.

Сценарий картины написал Марк Бианкулли, один из создателей сериала «Линкольн Райм: Собиратель костей». По данным THR, Бианкулли и студия Imagine Entertainment потратили на разработку проекта большую часть десятилетия

В актерский состав вошли Рензи Фелиз, Кристиан Слейтер, Пит Дэвидсон и Джон Си Райлли. Среди продюсеров — Брайан Грейзер, Джеб Броди, Аллан Мандельбаум, Келли МакКормик и Лейтч. Картину выпустит студия Amazon MGM.

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