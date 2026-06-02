Вышел трейлер фильма «Как ограбить банк» с Зои Кравиц и Николасом Холтом

На ютуб-канале Sony Pictures Releasing UK опубликовали трейлер фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча. В картине снялись Зои Кравиц («Меломанка»), Николас Холт («Носферату») и Анна Саваи («Сегун»).
Криминальный боевик выйдет в зарубежный кинопрокат 4 сентября. Он расскажет о группе грабителей, которая транслирует свои дерзкие преступления в соцсетях. Растущая популярность воров ставит их под прицел опытного агента ФБР.
Тот стремится выследить их при помощи блестящего программиста. Несмотря на преследование этого дуэта, группировка решает выйти за пределы собственных возможностей и рискнуть всем ради самого амбициозного ограбления.
Сценарий картины написал Марк Бианкулли, один из создателей сериала «Линкольн Райм: Собиратель костей». По данным THR, Бианкулли и студия Imagine Entertainment потратили на разработку проекта большую часть десятилетия
В актерский состав вошли Рензи Фелиз, Кристиан Слейтер, Пит Дэвидсон и Джон Си Райлли. Среди продюсеров — Брайан Грейзер, Джеб Броди, Аллан Мандельбаум, Келли МакКормик и Лейтч. Картину выпустит студия Amazon MGM.