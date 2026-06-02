Единые учебники по русскому и литературе для 10–11-х классов появятся в школах в 2027 году

Ранее Кравцов рассказывал, что единые пособия появятся по всем предметам в течение трех лет. Так, учебники по музыке и изо создадут в 2028 году, но использовать их в школах начнут только в 2031-го. Главным редактором учебников по обществознанию для 9–11-х классов стал Дмитрий Медведев.