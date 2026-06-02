Дэвид Харбор снимется в черной комедии «Little One»

Кристофер Нолан в первом бэкстейдж-видео со съемок «Одиссеи»
Картину «Помещик в деревне» Александра Бенуа выставят на торги по стартовой цене в 850 тысяч рублей
Сабрина Карпентер получила запретный ордер в отношении мужчины, который преследовал ее
Американская киноакадемия составит рейтинг лучших кинотеатров мира
Единые учебники по русскому и литературе для 10–11 классов появятся в школах в 2027 году
Русский музей отреставрирует фасады корпуса Бенуа. Работы обойдутся в 376 миллионов рублей
Многодетные семьи получат скидку 15% на платные дороги до октября
Вышел трейлер фильма «Как ограбить банк» с Зои Кравиц и Николасом Холтом
Евгений Цыганов станет гостем петербургского ДК Льва Лурье
Вход в Кельнский собор сделают платным
В Москве пройдет первый фестиваль Института музыкальных инициатив
Расследование ограбления Лувра привело французскую полицию в Бельгию
Владимир Путин предложил создать факультеты русского языка и литературы
Половина россиян не почувствовала ухода иностранных сервисов, треть ощутила нехватку
Фильм «Ветер в голове» победил на фестивале молодого кино «Новое движение»
В «Миньонах и монстрах» будет 15-минутная сцена полностью на языке миньонов
В Москве пройдет фестиваль искусств «Русский КоТ»
С российских фехтовальщиков снимут ограничения. Они смогут выступать под флагом и с гимном
Уиллем Дефо произносит пламенную речь в отрывке фильма «День рождения»
Эндрю Тейт прилетел в Россию. Его встретили караваем и песней «Матушка»
Главред «Афиши Daily» обсудит на ПМЭФ важность доверия и личного бренда в рекламе
В Москве откроется выставка Зенона Комиссаренко — забытого ученика Малевича
«Сумерки» вновь выйдут на большие экраны в России
В НАСА заявили об отсутствии свидетельств инопланетян
Вышел тизер-трейлер сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской
94% россиян замечают признаки использования ИИ в работе коллег
Серена Уильямс возобновит карьеру после почти четырехлетнего перерыва
Джесси Племонс возродил группу Crucifictorious из «Огней ночной пятницы»

Дэвид Харбор снимется в черной комедии «Little One»

Афиша Daily
Фото: Architectural Digest/YouTube

Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор снимется в черной комедии «Little One» режиссера-дебютанта Алекса Кавуцкого. Об этом сообщил Deadline.

История в фильме развернется вокруг внезапного изменения в поведении ребенка, которое угрожает разрушить безупречную на первый взгляд семью. Партнершей Харбора по картине станет Гэби Хоффман, известная по сериалу «Девочки».

Ленту спродюсируют Зах Креггер и Рой Ли, работавшие над «Орудиями». Созданием проекта займется компания Hammerstone Studios. Съемки начнутся в Лос-Анджелесе в июне 2026 года. Сценаристом стал Кавуцкий.

Ранее стало известно, что Харбор сыграет в приквеле кинофраншизы о Рэмбо — фильме «Джон Рэмбо». Он исполнит роль майора Траутмана — командира главного героя серии.

Расскажите друзьям