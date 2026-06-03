Только один актер попросил Кристофера Нолана показать ему сценарий «Одиссеи», прежде чем присоединиться к проекту, — это был Роберт Паттинсон. Об этом он рассказал в интервью GQ.
Нолан позвонил Паттинсону и пригласил в проект. Актер вспоминает: «Я ответил: „Да, не терпится прочитать сценарий“. А он сказал: „Ты хочешь его прочитать? Все остальные просто согласились“».
Паттинсон исполнит роль Антиноя — одного из ключевых антагонистов поэмы Гомера. Пока Одиссей скитался по миру, тот добивался руки его жены Пенелопы и строил заговор, чтобы убить сына царя Телемаха.
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
Помимо Паттинсона, в фильме играют Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).
Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — делился впечатлениями Нолан.
Предыдущей работой Нолана был «Оппенгеймер». Фильм собрал 958,8 млн долларов в мировом прокате, получил 13 номинаций на «Оскар» и выиграл семь наград, включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру.