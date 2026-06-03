Bork запустит собственное кафе

Первые магазины Bork начал открывать в 2007 году. В ассортименте Bork — бытовая техника для дома (кофемашины, соковыжималки, чайники, пылесосы и др.), техника для ухода за собой (фены, стайлеры, вентиляторы и др.). В 2019-м компания начала продавать товары для дома (столовые приборы, посуду и др.). В 2022 году — мебель под своей торговой маркой. Сейчас у сети 82 магазина в России, ОАЭ, Армении и Казахстане.