Директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова создаст новый проект для помощи бездомным женщинам

«Я бесконечно благодарна всем, кто все эти годы был рядом. Всем, с кем мы вместе открывали и растили „Ночлежку“ в Москве. <…> Большой кусок моего сердца навсегда останется в этом двухэтажном розовом здании с желтой вывеской между Савеловским и Белорусским вокзалами, в котором всегда полно людей», — рассказала Дарья Байбакова.



15 июня в баре Punk Fiction состоится прощальная вечеринка. Начало в 18.30. «Мы будем подводить итоги, говорить тосты и танцевать. Присоединяйтесь, пожалуйста», — рассказали в организации.