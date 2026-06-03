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LEGO выпустит наборы с Пикачу из умных блоков, чувствительных к движению

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: LEGO

LEGO анонсировала наборы по мотивам аниме «Покемон» с умными блоками, реагирующими на движение, сообщает The Guardian. Новинка поступит в продажу в августе.

Конструктор издает звуки, вибрирует и мигает во время игры. В коллекцию войдут наборы с Пикачу, Амбреоном, Иви и другими героями. Умный кубик идет в комплекте с несколькими наборами, к другим его можно приобрести отдельно.

Директор по маркетингу LEGO Джулия Голдин объяснила, что благодаря умным блокам дети и взрослые смогут на время стать тренерами покемонов. По ее словам, это вдохновит их играть с конструктором, а не просто ставить его на полку.

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© LEGO
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© LEGO

Недавно LEGO анонсировала самый большой набор по серии «Властелин Колец» — крепость Минас-Тирит высотой 59 сантиметров. Конструкция будет состоять из 8278 деталей. В комплекте идут 10 мини-фигурок.

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