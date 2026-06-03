LEGO выпустит наборы с Пикачу из умных блоков, чувствительных к движению

LEGO анонсировала наборы по мотивам аниме «Покемон» с умными блоками, реагирующими на движение, сообщает The Guardian. Новинка поступит в продажу в августе.
Конструктор издает звуки, вибрирует и мигает во время игры. В коллекцию войдут наборы с Пикачу, Амбреоном, Иви и другими героями. Умный кубик идет в комплекте с несколькими наборами, к другим его можно приобрести отдельно.
Директор по маркетингу LEGO Джулия Голдин объяснила, что благодаря умным блокам дети и взрослые смогут на время стать тренерами покемонов. По ее словам, это вдохновит их играть с конструктором, а не просто ставить его на полку.
Недавно LEGO анонсировала самый большой набор по серии «Властелин Колец» — крепость Минас-Тирит высотой 59 сантиметров. Конструкция будет состоять из 8278 деталей. В комплекте идут 10 мини-фигурок.