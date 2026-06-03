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Россияне стали тратить больше денег на психотерапию

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Microgen Images/Science Photo Library/Getty Images

Россияне в среднем тратят около 10 тыс. рублей в месяц на психотерапию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» и платформы GetCourse.

В 2024 году этот показатель был ниже — 8355 рублей. При этом психологическая помощь постепенно становится более регулярной практикой: лето и осень больше не показывают резких спадов или ростов спроса.

За последние три года на 9% увеличилось число клиентов молодого возраста (18–24 лет) — с 20,3% до 29,4%. Кроме того, среди новых клиентов психологов становится больше мужчин: с 2020 по 2025 год их доля увеличилась на 8%. 

Самые популярные запросы: управление стрессом (50,7%); работа с нестабильной самооценкой (47,6%); преодоление тревожности (46,1%). В то же время интерес к теме отношений снижается: по данным GetCourse, доля курсов по этому направлению сократилась с 35% в 2020 году до 21% в 2025 году.

В целом спрос на обучение в сфере психологии растет: в 2025 году программы дополнительного профессионального образования для психологов составили 31% рынка. Это на 15% больше, чем за 2020 год. Россияне тратят на психологическое обучение в среднем 12 тыс. руб. ежемесячно. 

Одновременно с этим в России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера — депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020-м. Ежегодно растет и продажа антидепрессантов: в 2022 году было продано 13,8 млн упаковок таких препаратов, в 2023 году — 15,8 млн упаковок, в 2024 году, в 2025 году — 23,6 млн.

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