Россияне стали тратить больше денег на психотерапию

Самые популярные запросы: управление стрессом (50,7%); работа с нестабильной самооценкой (47,6%); преодоление тревожности (46,1%). В то же время интерес к теме отношений снижается: по данным GetCourse, доля курсов по этому направлению сократилась с 35% в 2020 году до 21% в 2025 году.



В целом спрос на обучение в сфере психологии растет: в 2025 году программы дополнительного профессионального образования для психологов составили 31% рынка. Это на 15% больше, чем за 2020 год. Россияне тратят на психологическое обучение в среднем 12 тыс. руб. ежемесячно.



Одновременно с этим в России значительно выросли показатели заболеваемости расстройствами непсихотического характера — депрессиями, тревожными и стрессовыми расстройствами, отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В 2024 году таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020-м. Ежегодно растет и продажа антидепрессантов: в 2022 году было продано 13,8 млн упаковок таких препаратов, в 2023 году — 15,8 млн упаковок, в 2024 году, в 2025 году — 23,6 млн.