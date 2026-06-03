Москвичи смогут бесплатно отправить открытки близким с помощью специальных почтовых ящиков в парках

В шести парках Москвы, подведомственных Департаменту культуры, появились специальные почтовые ящики, с помощью которых посетители смогут бесплатно отправить тематические открытки своим близким. Акция станет частью проекта «Лето в Москве».



Для отправки достаточно выбрать открытку, подписать ее и опустить в специальный почтовый ящик Почты России. Оплачивать послание не нужно. Такие ящики установят в «Лесных библиотеках» парков «Ходынское поле», 50-летия Октября и усадьбы Воронцово, в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно», перед аркой главного входа парка «Сокольники» и около главного входа музея-усадьбы «Кусково».



«Иногда несколько написанных от руки строк могут подарить гораздо больше эмоций, чем десятки сообщений в телефоне. Уверена, что проект найдет отклик у посетителей и станет одной из добрых летних традиций столицы», — сказала заместитель генерального директора АНО «Развитие парков» Екатерина Гудко.