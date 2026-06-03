Charli XCX рассказала о создании обложки с Мартином Скорсезе, Марком Джейкобсом и Джоном Кейлом

Очевидно, что у трех человек, которые изображены на обложке, очень разные профессии, но все они оказали большое влияние на мою жизнь. Собрать их всех в одном месте — это было просто волшебно, и я не думаю, что когда-нибудь снова испытаю нечто подобное. Так что я была очень рада поделиться этим с людьми», — рассказала она.