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Роман Маргариты Симоньян попал в шорт-лист премии «Большая книга»

Афиша Daily
Фото: «Осторожно: Собчак»/YouTube

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга». Об этом сообщили в телеграм-канале премии.

Книга Симоньян будет конкурировать с девятью другими произведениям. Среди них — «Всклянь» Коли Андреева, «Царствие мне небесное» Веры Богдановой, «Черты лица» Елены Долгопят, «Юдоль» Михаила Елизарова, «Тума» Захара Прилепина.

Кроме того, в шорт-лист включили «Крууга» Анны Лужбиной, «Закрепщик» Алексея Колесникова, «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» Сергея Носова и «Попович» Сергея Шаргунова.

Эти книги представлены в номинации «Художественная проза». В категории «Нон-фикшн» номинированы издания Сергея Белякова, Льва Данилкина, Андрея Плахова, Романа Сенчина и Александра Снегирева.

Интересно, что изначально книги Симоньян в числе претендентов на премию не было. Организаторы премии назвали это «неприятной ошибкой», случившейся «по невниманию».

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