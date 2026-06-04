Идриса Эльбу посвятили в рыцари

О решении присвоить Эльбе рыцарское звание стало известно в конце 2025 года, когда в Великобритании опубликовали традиционный список новогодних наград. В него включают людей, которых монарх отмечает за заслуги перед страной и обществом. Эльбу наградили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи.