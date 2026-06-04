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Идриса Эльбу посвятили в рыцари

Афиша Daily
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Идрис Эльба с с женой Сабриной на церемонии посвящения в рыцари. Фото: Peter Nicholls/Getty Images

Британский актер Идрис Эльба получил рыцарское звание от короля Карла III. Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, пишет Би-би-си. На торжественном мероприятии Эльба присутствовал со своей женой Сабриной.

Король также присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в фигурном катании и волонтерской деятельности. Актриса Мира Сиал была отмечена за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности. Комик Пол Эллиотт за благотворительность был награжден орденом Британской империи.

О решении присвоить Эльбе рыцарское звание стало известно в конце 2025 года, когда в Великобритании опубликовали традиционный список новогодних наград. В него включают людей, которых монарх отмечает за заслуги перед страной и обществом. Эльбу наградили за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи.

В 2022 году Эльба основал фонд Elba Hope Foundation. Организация поддерживает местные сообщества, образовательные инициативы, проекты в области устойчивого развития и защищает интересы молодежи.

В молодости актер сам воспользовался грантом Prince’s Trust — благотворительной организации, основанной Чарльзом. Благодаря этой поддержке в 18 лет он смог поступить в National Youth Music Theatre.

В прошлом году стало известно, что Эльба вместе с королем Чарльзом снимет документальный фильм к 50-летию благотворительной организации. Проект должен выйти на Netflix этой осенью.

Эльба родился в 1972 году. Он известен по сериалам «Прослушка» и «Лютер», фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и другим проектам.
 

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