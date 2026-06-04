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Россиянам могут предоставить доступ к Netflix и нейросетям без VPN

Афиша Daily
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Фото: Anadolu/Getty Images

Сотовые операторы обсуждают с властями возможность открыть россиянам доступ к зарубежным сервисам, которые сейчас работают только с VPN. Об этом РБК рассказал гендиректор «Билайна» Сергей Анохин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, ранее предложенная им идея «белых списков VPN» получила поддержку. При этом речь идет не о федеральном перечне разрешенных VPN-сервисов, а о доступе к отдельным ресурсам.

«Есть сервисы, которые не подпали под ограничения со стороны Роскомнадзора за неисполнение российского законодательства, но приняли решение не работать в России. Например, ряд развлекательных сервисов, тот же Netflix, нейронные сети. Они востребованы российскими пользователями, но, чтобы ими пользоваться, нужен VPN. У нас есть понимание, как работают технологии, чтобы такие сервисы были доступны», — сказал Анохин.

Представитель T2 подтвердил, что эту межотраслевую инициативу прорабатывают все операторы.

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