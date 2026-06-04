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Софи Тернер рассказала, что еще долго планирует играть Лару Крофт

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Amazon

Софи Тернер рассказала, что еще долго планирует играть Лару Крофт. По ее словам, работа над сериалом «Tomb Raider» для Amazon Prime Video станет для нее проектом на несколько лет.

Актриса отметила, что сама роль требует серьезной подготовки. Тернер начала тренировки еще в 2024 году и призналась, что получает удовольствие от возможности постепенно раскрывать характер героини.

По словам актрисы, ее версия Лары Крофт будет отличаться от привычного образа сексуальной авантюристки. Создатели намерены сделать акцент на личности героини, ее мотивации, силе характера и стремлении добиваться целей.

Сценарий адаптации пишет Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь». Вместе с Софи Тернер в проекте снимутся Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс, Джек Бэннон и другие актеры. Ожидается, что премьера первого сезона «Tomb Raider» состоится до конца года.

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