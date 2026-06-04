Константин Эрнст поддержал идею квотировать иностранные фильмы

«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?» ― заявил Путин.