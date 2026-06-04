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Зендая не любит пиво, поэтому Том Холланд сделал для нее свое

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @berobrewing, Leon Bennett/Getty Images

Том Холланд представил новую линейку напитков Bero Shandy, на которую его вдохновила невеста Зендая. Об этом говорится в пресс-релизе бренда.

«Честно говоря, я создал Bero Shandy для Z. Она никогда не любила пиво, поэтому я хотел предложить ей что-то новое, что ей могло бы понравиться», — рассказал актер. По словам Холланда, он всегда любил шанди, поэтому эксперименты с этим стилем показались ему логичным следующим шагом для бренда.

Шанди — напиток, который обычно делают из пива и лимонада. В версии Bero он на 30% состоит из безалкогольной лагерной основы Kingston Golden Pils, а на 70% — из лимонада и фруктовых вкусов. Линейка включает четыре вкуса: лимон — лайм, розовый грейпфрут, бузина с лимоном и ежевика с юдзу.

В разговоре с Forbes Холланд рассказал, что идею шанди ему предложила мать, а Зендая вдохновила на ее воплощение. Актер отметил, что дома ему не разрешают пить грейпфрутовый шанди, потому что это любимый вкус Зендаи. А вариант с бузиной напоминает ему о бабушке, которая любила этот вкус.

Холланд перестал пить алкоголь в январе 2022 года, а в октябре 2024-го запустил бренд безалкогольного пива Bero. Актер говорил, что создал его для себя: ему не хватало «настоящего премиального бренда» в безалкогольной категории и напитка, который помогал бы чувствовать себя частью компании, даже если не пьешь алкоголь.

По словам Холланда, Зендая «терпеть не может пиво», но это помогло при разработке бренда. Во время первой дегустации она сказала, что напитки получились «очень вкусными», на что актер в шутку подумал: «Ну, это, наверное, не очень хороший знак».
 

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