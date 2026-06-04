Директором парка Горького в Москве назначили Елизавету Фокину

Департамент культуры Москвы назначил новым директором парка Горького Елизавету Фокину, также возглавляющую музей-заповедник «Царицыно». Об этом сообщает ТАСС.



Елена Лупина, руководившая парком Горького с апреля 2022 года, освобождена от должности по ее просьбе по состоянию здоровья. В департаменте рассказали, что Елизавета Фокина продолжит работу по масштабному обновлению и развитию парка, начатую под руководством Лупиной.



«Парк Горького — это не просто общественное пространство, а один из ключевых символов современной Москвы, это точка притяжения для миллионов москвичей и гостей столицы, где формируется образ города как комфортного и культурно насыщенного мегаполиса. Сегодня он проходит этап масштабного обновления и преображения. Развитие такого масштабного и значимого для жителей столицы объекта со своей богатой историей — это очень интересная для меня и вдохновляющая задача», — прокомментировала Фокина.



Фокина продолжит управлять музеем-заповедником «Царицыно». В этой должности она работает с апреля 2016 года. За это время ежегодная посещаемость музея увеличилась почти в 4,5 раза, а посещаемость парка выросла с 5 до 12,5 млн человек в год.