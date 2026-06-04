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FIFA представила официальный музыкальный альбом чемпионата мира 2026 года

Афиша Daily
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Фото: Peter Glaser/Unsplash

Международная федерация футбола (FIFA) объявила треклист официального альбома чемпионата мира 2026 года.

В сборник вошли 18 композиций, записанных артистами со всего мира, включая The Rolling Stones, Шакиру, Stormzy, Future, LiSA и других. Открывают альбом треки «Goals» от LiSA, Anitta и Rema, «Game Time» в исполнении Future и Tyla, а также «Illuminate» Джесси Рейес и Elyanna.

Среди других песен — ремикс на «In the Stars» группы The Rolling Stones, песня «Blessings» от Stormzy, Fridayy и Angel, а также совместный трек Шакиры и Burna Boy под названием «Dai».

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По словам президента FIFA Джанни Инфантино, альбом отражает масштаб и культурное разнообразие будущего чемпионата, объединяя музыкантов разных поколений, жанров и стран. 

Песни из альбома прозвучат во время серии предтурнирных мероприятий в Мексике, Канаде и США, а также на церемонии открытия чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир стартует 11 июня, а матч открытия состоится на стадионе Estadio Azteca в Мехико.

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