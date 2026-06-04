Ученые призвали не наказывать птиц за мастурбацию

Исследователи призвали ветеринаров объяснять владельцам птиц, что такое поведение само по себе не вредно. Некоторые хозяева обращаются за помощью, опасаясь, что питомец может травмироваться. В ответ им иногда советуют убирать жердочки и игрушки, не гладить птицу в определенных местах, а в крайних случаях назначают гормональную терапию или проводят операции.