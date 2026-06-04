Появился тизер «Ледникового периода-6»
Вышел первый трейлер фильма «Вышка-2»
Майкл Джексон планировал создать фэнтези-видеоигру
В Петербурге стартовали съемки лирической комедии «Петроградка»
В Нью-Йорке назовут улицу в честь рэпера DMX
Россияне стали разговаривать по телефону на 25% дольше
Ученые призвали не наказывать птиц за мастурбацию
FIFA представила официальный музыкальный альбом чемпионата мира 2026 года
Константин Эрнст поделился деталями перезапуска «Фабрики звезд»
Российские и американские хоккеисты сыграют товарищеский матч в Москве
Зендая не любит пиво, поэтому Том Холланд сделал для нее свое
Директором парка Горького в Москве назначили Елизавету Фокину
Константин Эрнст поддержал идею квотировать иностранные фильмы
Саундтрек Assassin’s Creed IV: Black Flag выпустят на виниле перед релизом ремейка
Умерла автор «Персеполиса» Маржан Сатрапи
Nintendo и Crocs выпустят коллекцию обуви по мотивам Super Mario
Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт сыграют в новом боевике от режиссера «Атласа»
Соавтор «Царства падальщиков» и «Частых побочных явлений» работает над новым мультсериалом
Софи Тернер рассказала, что еще долго планирует играть Лару Крофт
Россиянам могут предоставить доступ к Netflix и нейросетям без VPN
Идриса Эльбу посвятили в рыцари
Вим Вендерс изъял из оборота фильм «Ложное движение» из‑за откровенной сцены с несовершеннолетней
Мессенджер «Макс» исчез из App Store
Элли Голдинг анонсировала новый альбом «I Know Too Much»
В США снимут байопик о звезде кантри Шанайе Твейн
Ник Джонас и Пол Радд сыграли музыкантов в фильме «Это хит!». Смотрим русскоязычный трейлер
На «Архстоянии» в поле у Ротонды появится река
Charli XCX рассказала о создании обложки с Мартином Скорсезе, Марком Джейкобсом и Джоном Кейлом

Кошка Карла Лагерфельда так и не получила наследство

Афиша Daily
Фото: choupetteofficial

Кошка модельера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт так и не получила наследство своего знаменитого хозяина. Об этом заявила бывшая домработница дизайнера Франсуаза Касот в интервью The Atlantic.

Женщина сообщила, что спустя семь лет после смерти Лагерфельда ни она, ни Шупетт «не получили абсолютно ничего». Кошка живет с Касот, ее мужем и их сыном-подростком в парижской квартире.

Касот поделилась, что ей «пришлось нанять дорогих адвокатов, чтобы оформить наследство на свое имя и убедиться, что пожелания Карла должным образом учтены». Параллельно женщина работала, чтобы содержать Шупетт.

«Пока все улаживается, я делаю все возможное, чтобы выполнить его [Лагерфельда] желания, особенно в том, чтобы Шупетт ни в чем не нуждалась. Это мой главный приоритет. Самое главное, чтобы она была счастлива, окружена любовью и заботой и защищена так, как хотел бы Карл. Мы сохраняем надежду, что однажды ситуация разрешится мирным путем», — сказала Касот.

Шупетт недавно исполнилось 14 лет. Бирманская кошка кремового окраса появилась в жизни Лагерфельда в 2011 году: ее оставила на попечение дизайнера модель Батист Джабикони. Карл полюбил животное и убедил Джабикони оставить ему Шупетт.

Лагерфельд называл Шупетт своей «единственной большой любовью» и «центром мира». При его жизни кошка путешествовала на частном самолете, ела приготовленные шеф-поваром блюда из изысканного фарфора и проводила время в компании сразу двух горничных, которые вели дневники о жизни Шупетт.

После смерти Лагерфельда в 2019 году Шупетт обосновалась в Париже у Касот. Кошка время от времени работает моделью. Также у нее есть аккаунт в инстаграме*, на который подписаны более 279 тыс. пользователей. В СМИ писали, что Лагерфельд оставил своей любимице многомиллионное состояние, но точные цифры неизвестны.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям