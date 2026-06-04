Кошка Карла Лагерфельда так и не получила наследство

«Пока все улаживается, я делаю все возможное, чтобы выполнить его [Лагерфельда] желания, особенно в том, чтобы Шупетт ни в чем не нуждалась. Это мой главный приоритет. Самое главное, чтобы она была счастлива, окружена любовью и заботой и защищена так, как хотел бы Карл. Мы сохраняем надежду, что однажды ситуация разрешится мирным путем», — сказала Касот.