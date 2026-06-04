«Почта России» возобновила доставку посылок из США

Отправления из США теперь снова можно получать «Почтой России» впервые с 2022 года, говорится на сайте организации.



Первая партия посылок уже прибыла в РФ. Доставка происходит транзитными рейсами через третьи страны. «Направление исторически является одним из значимых для клиентов „Почты“: ранее почтовый импорт из США составлял более 50 тонн в месяц. В основном это товары электронной коммерции — одежда, обувь, электроника, БАДы», — говорится в сообщении.



В конце 2025 года «Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», приостановленный из-за отмены беспошлинного режима. Всего из РФ можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки.



Недавно Минцифры предло­жило обязать мар­кет­плейсы откры­вать ПВЗ в отделе­ниях «Почты России» либо доставлять товары напрямую туда. Ведомство считает, что это поможет укрепить финансовую устойчивость организации.