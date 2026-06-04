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Международный день йоги отметят в «Царицыно» 21 июня

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В музее-заповеднике «Царицыно» в Москве 21 июня пройдет празднование Международного дня йоги. Об этом говорится на сайте mos.ru. Событие станет частью проекта «Лето в Москве».

На площадке будет более 70 тематических площадок. Главным событием станет массовый сеанс занятия йогой. Ожидается, что в нем будут участвовать до 2,5 тыс. человек.

Для посетителей выступят эксперты по питанию, психологии и саморазвитию. Кроме того, в заповеднике откроются тематические выставки, инсталляции и творческие мастерские, а также фудкорт с продуктами здорового питания и вегетарианской кухни. Для детей сделают специальные зоны с безопасными занятиями. 

Занятия йогой предусмотрены для любого уровня подготовки. Для посетителей вход бесплатный, а для тех, кто планирует участвовать в йога-практиках, нужно будет приобрести билет.

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