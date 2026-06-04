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Квентин Тарантино разочаровался в современном кино

Афиша Daily
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Фото: Gilbert Flores/WWD

Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал современный кинематограф в эссе для журнала Sight & Sound. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По мнению режиссера, многие фильмы, вышедшие после пандемии 2020 года, полны «плоского глупого дерьма». «После пандемии — во всяком случае, для меня — кажется почти невозможным, чтобы вышел новый фильм, который я бы не хотел разнести. Ошибки, нелепость, потакание зрителям, неудачно подобранные исполнители или просто плоское глупое дерьмо — все это в каждом новом фильме, выходящем с безвкусной колбасной фабрики, которая раньше называла себя Голливудом», — написал он.

Тарантино рассказал, что за последнее время ему понравились лишь несколько картин. Среди них «Лакомый кусок» Джо Карнахана, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и дилогия «Горизонты» Кевина Костнера. Однако даже эти фильмы, по его словам, не увлекли его так же, как старые ленты, привившие ему любовь к кино. «В наши дни я скорее почитаю книгу», — добавил Тарантино. 

После этого он похвалил в тексте недавний боевик «Разрыв» Джо Карнахана. «Меня устроило все: режиссура Карнахана, великолепный актерский состав, визуал (любезно предоставленный оператором Хуаном Мигелем Аспирозом). Но по—настоящему мощным компонентом этой великолепной сборки стал сенсационный сценарий Карнахана и Майкла Макгрейла», — написал Тарантино.
 

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