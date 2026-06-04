В Бразилии 37-летняя женщина больше года выдавала себя за ребенка

Преступница утверждала, что у нее аутизм и целый ряд проблем со здоровьем. Кроме того, она говорила, что в детстве ее принуждали принимать гормоны. Чтобы выглядеть более убедительно, «девочка» дела себя демонстративно инфантильно: пользовалась детскими бутылочками и сосками, говорила тоненьким голосом и по ночам имитировала панические атаки. Она представлялась именем Габриэла.