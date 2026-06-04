Сет Роген снимет новую версию «Самого маленького бродяги»

«„Маленький бродяга“ был основополагающим шоу нашего детства. Мы в восторге от чести вернуть его для нового поколения вместе с нашими партнерами в Crave. И хотя бродяга может быть маленьким, мы обещаем большие события», — заявили Роген и Голдберг.