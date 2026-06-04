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Сет Роген снимет новую версию «Самого маленького бродяги»

Афиша Daily
Фото: CTV

Создатель сериала «Киностудия» Сет Роген выпустит новую версию «Самого маленького бродяги» — истории о приключениях необычайно умной немецкой овчарки. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Персонаж впервые появился в американском фильме в 1958 году. Позднее в Канаде выпустили сериал «Маленький бродяга» — он стал культовым у местной детской аудитории. Уроженец Канады Роген решил возродить любимое шоу.

Он выпустит ребут сериала на канадской платформе Crave. Проект вместе с Рогеном разработает Эван Голдберг. Выпустят шоу компании Point Grey Pictures и Lionsgate Canada при поддержке Bell Media.

«„Маленький бродяга“ был основополагающим шоу нашего детства. Мы в восторге от чести вернуть его для нового поколения вместе с нашими партнерами в Crave. И хотя бродяга может быть маленьким, мы обещаем большие события», — заявили Роген и Голдберг.

Детали кастинга, съемок и даты выпуска сериала пока не раскрываются. Проект, как и его предшественник, расскажет о добром бездомном псе, который путешествует по городам, помогая людям, оказавшимся в беде.

Фильм «Самый маленький бродяга» снял Чарльз Р. Рондо по сценарию Доррела Макгоуна. В нем овчарка помогала ягненку с бежать с бойни. В сериале каждый эпизод рассказывал отдельную историю о героическом псе. Черно-белая версия шоу выходила с 1963 по 1965 год, цветная — с 1979 по 1985 год.

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