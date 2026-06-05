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Косметический бренд из России Mixit начнет выпускать одежду

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Яндекс»

Косметический бренд Mixit выходит на рынок одежды, сообщают «Ведомости».

25 мая компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Mixit Wear. Согласно заявке, под ним планируется выпуск одежды, обуви и головных уборов. Представитель Mixit подтвердил, что бренд запускает фэшн-направление. Под его развитие уже сформирована отдельная команда.

Первые вещи поступят в продажу в конце июня: это худи, брюки, легинсы, велосипедки, топы, футболки, платья и лонгсливы. Партия будет лимитированной.

Mixit — российская компания, которая производит и продает косметику, парфюмерию и бытовую химию. Она основана в 2014 году Олегом Паем и Еленой Назаровой.

Недавно Валерия Чекалина запустила новый бренд косметики с экзосомами под названием Eyya. Его разработка заняла два года.

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