Косметический бренд из России Mixit начнет выпускать одежду

Косметический бренд Mixit выходит на рынок одежды, сообщают «Ведомости».



25 мая компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Mixit Wear. Согласно заявке, под ним планируется выпуск одежды, обуви и головных уборов. Представитель Mixit подтвердил, что бренд запускает фэшн-направление. Под его развитие уже сформирована отдельная команда.



Первые вещи поступят в продажу в конце июня: это худи, брюки, легинсы, велосипедки, топы, футболки, платья и лонгсливы. Партия будет лимитированной.



Mixit — российская компания, которая производит и продает косметику, парфюмерию и бытовую химию. Она основана в 2014 году Олегом Паем и Еленой Назаровой.



Недавно Валерия Чекалина запустила новый бренд косметики с экзосомами под названием Eyya. Его разработка заняла два года.