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Пиотровский назвал образцовыми меры безопасности в Эрмитаже

Афиша Daily
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Фото: Design Pics Editorial/Getty Images

В Эрмитаже образцовая организация безопасности, сказал на ПМЭФ генеральный директор музея Михаил Пиотровский в разговоре с РБК.

«У нас прекрасные меры безопасности, мы образец того, какими должны быть меры безопасности», — ответил он на вопрос, не нуждается ли музей в усилении охраны. 17 мая Росгвардия задержала в Петербурге 45-летнего посетителя Эрмитажа. Он сел на Большой императорский трон XVII века и стал зачитывать текст о собственном разорении, а также взятках и кредитах. 

Позднее мужчина достал два ножа. Росгвардия со службой безопасности музея задержали его и доставили в отделение полиции. Затем из-за поведения задержанного его отправили на психиатрическое обследование.

Пиотровский назвал инцидент актом вандализма. Он отметил, что музеи по всему миру все чаще делают площадкой для «скандального самовыражения».

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