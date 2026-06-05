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Стартовали съемки «Острова Мэн» с Ченнингом Татумом и Ив Хьюсон

Афиша Daily
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Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Начались съемки фильма Рида Кэролина «Остров Мэн», пишет Variety. 

На площадке заметили Брэда Питта, который выступает одним из продюсеров картины. Над сценарием Кэролин работал вместе с Джейсоном Келлером («Ford против Ferrari»). Ленту снимает Amazon MGM Studios. В главных ролях — Ченнинг Татум и Ив Хьюсон.

Картина расскажет об Isle of Man TT — ежегодной гонке мотоциклистов, которая проходит на острове Мэн в Ирландском море. Съемки начались одновременно с новым сезоном соревнований (25 мая — 6 июня). Подробности сюжета неизвестны.

Гонка Isle of Man TT считается одной из самых опасных в мире. Они впервые прошли в 1907 году, когда шоссейные гонки в Англии были объявлены вне закона, и желающие их продолжать нашли убежище на острове Мэн. За всю историю на соревнованиях погибли более 150 человек, в том числе 5 — в 2022 году.

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