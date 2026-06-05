LEGO выпустила свой самый большой набор — храм Саграда-Фамилия
Стартовали съемки «Острова Мэн» с Ченнингом Татумом и Ив Хьюсон
Anthropic предложила замедлить развитие ИИ. Критики считают, что это поможет ей сохранить лидерство
Фильм «Джейсон Стэтем украл мой байк» выйдет 6 августа 2027 года
Пиотровский назвал образцовыми меры безопасности в Эрмитаже
В США убили 81-летнего актера Джеймса Хэнди из «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»
Купленная под аренду «однушка» в Москве окупается почти 25 лет
Косметический бренд из России Mixit начнет выпускать одежду
Ладо Кватания снял клип для Muse
Режиссер «Закулисья реальности» мечтает снять экранизацию игры Portal
В «Музеоне» 6 июня пройдет фестиваль прыжковых видов спорта
Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре 2026 года
Лысеющий Вуди в новом отрывке «Истории игрушек-5»
В Москве в выходные ожидается солнечная и теплая погода
«Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 в США
Сет Роген снимет новую версию «Самого маленького бродяги»
Исследование: удаленная работа ухудшает психическое здоровье
В Бразилии 37-летняя женщина больше года выдавала себя за ребенка
В «Яндекс Музыке» появился ИИ-компаньон для управления «Моей волной» с помощью текста
Стивен Спилберг не задумывался о том, сколько еще фильмов он снимет
Шэрон Стоун сказала, что «Эйфорию» нужно показывать всем старшеклассникам
Сэди Синк снимется в сериале «Брачный сюжет»
Квентин Тарантино разочаровался в современном кино
Международный день йоги отметят в «Царицыно» 21 июня
«Почта России» возобновила доставку посылок из США
В Мариинском театре прошел концерт «Музыка театра». Его визуал создали нейросети
Вышел первый трейлер фильма «Вышка-2»
Появился тизер «Ледникового периода-6»

«Одиссея» Кристофера Нолана получила взрослый рейтинг R

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

«Одиссея» — фильм Кристофера Нолана по мотивам поэмы Гомера — получил от Американской ассоциации кинокомпаний рейтинг R, сообщает Variety. На картины с такой маркировкой несовершеннолетние до 17 лет допускаются только в сопровождении родителя или опекуна.

Обычно рейтинг повышают из-за обилия ненормативной лексики, продолжительных сцен насилия, секса или употребления наркотиков. Студии стараются добиваться для своих проектов более низких рейтингов PG или PG-13, чтобы охватить максимально широкую аудиторию, особенно это касается летних релизов.

При этом прошлый фильм Нолана, «Оппенгеймер», тоже имел рейтинг R. Другие его летние картины — «Начало», «Дюнкерк», «Довод» и «Темный рыцарь» — получили PG-13.

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

В фильме играют Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).

Съемки «Одиссеи» длились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

Расскажите друзьям