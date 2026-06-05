Компания Apple удалила мессенджер «Макс» из App Store из-за санкций

О каких именно санкциях идет речь, в комментарии не уточнили. Представители Apple отметили, что компания соблюдает законы юрисдикций, в которых она работает.



4 июня «Макс» исчез из App Store. В команде приложения тогда отметили, что не знают причину этого, но направили запрос в Apple для получения разъяснений. Теперь приложение нельзя скачать на устройства Apple, а уже установленные версии работают без уведомлений.



Мессенджер запустили в марте 2025 года. С 1 сентября 2025 года приложение стало обязательным для предустановки на новых устройствах в России. Спустя год после запуска, по словам разработчиков, число пользователей сервиса достигло 100 млн.