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Россия и Танзания запускают прямое авиасообщение

Афиша Daily
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Фото: Humphrey M/Unsplash

Компания Air Tanzania запустит прямые рейсы из Москвы в Занзибар. Об этом президент Танзании Самия Сулуху Хасан сообщила на ПМЭФ, передает РБК.

Рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва (Внуково) — Занзибар начнутся 2 июля с частотой три раза в неделю. На них будут задействованы самолеты Boeing 787 Dreamliner.

О планах наладить прямое авиасообщение с Танзанией замруководителя Росавиации Алексей Буевич говорил в конце марта. Он отмечал, что прорабатывается возможность закольцевать этот маршрут на Сейшельские острова.

Танзания — крупнейшая страна Восточной Африки, расположена на побережье Индийского океана. Она образована в 1964 году после объединения Танганьики, которая занимает материковую часть, с островным архипелагом Занзибар. Номинальная столица страны — Додома, хотя крупнейшим городом и экономическим центром остается Дар-эс-Салам.

На материковой части Танзании расположена высочайшая в Африке гора Килиманджаро и несколько крупнейших на материке озер. Островной архипелаг Занзибар известен пляжами с белым песком.

Танзания входит в число самых восстребованных направлений у состоятельных российских туристов.
 

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