Ученые испекли хлеб из дрожжей, найденных в 5000-летней мумии

«Мы получили совершенно обычное тесто, которое поднялось за 24 часа — в целом так же, как и на обычных дрожжах. У нас получилось очень хорошее тесто», — отметил микробиолог Мохамед Сархан из Института изучения мумий при исследовательском центре Eurac Research.