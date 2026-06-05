Netflix выпустит документальный фильм о Жан-Мишеле Баскии

«Наследие Жан-Мишеля Баскиа неоспоримо. Мы видим его работы повсюду, от исторических музеев до одежды, продающейся на улицах. Однако миф и человек — это не одно и то же, и за десятилетия „Баскиа“ стало именем, которое не отражает всей личности. Его происхождение превратилось в постоянно растущий миф, и давно пора познакомиться с ним во всей многогранности», — отметили Уилсон и Либерман.