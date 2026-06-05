Netflix выпустит документальный фильм о Жан-Мишеле Баскии

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм о художнике Жан-Мишеле Баскии. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссерами картины «Жан-Мишель Баския» выступят Куинн Уитни Уилсон и Виридиана Либерман. Премьера проекта, который создается при участии семьи Баскии, состоится на кинофестивале «Трайбека».
Авторы обещают, что лента «развенчает мифы об истории Баскиа и раскроет личность человека». В фильм войдут интервью с близкими родственниками художника и друзьями, включая его сестер Лизан Баскиа и Жанин Эриво.
Лизан и Жанин станут исполнительными продюсерами проекта. По их словам, создатели картины раскрывают человеческую суть Жан-Мишеля с «заботой, вниманием и уважением».
«Наследие Жан-Мишеля Баскиа неоспоримо. Мы видим его работы повсюду, от исторических музеев до одежды, продающейся на улицах. Однако миф и человек — это не одно и то же, и за десятилетия „Баскиа“ стало именем, которое не отражает всей личности. Его происхождение превратилось в постоянно растущий миф, и давно пора познакомиться с ним во всей многогранности», — отметили Уилсон и Либерман.
За созданием документального фильма стоят компании Boardwalk Pictures, Indus Valley Media и Radiant Media Studios, а также Interscope Films, H.Wood Media и Laurel Canyon Pictures. Среди продюсеров — Джордан Уинн, Эндрю Фрид, Харлин Лавал, Лана Баркин, Дейн Лиллегард, Айлин Шеппард Галлахер, Уилл Коэн, Уитни Уилсон и Дэвид Лавен.
В число исполнительных продюсеров вошли звезда НФЛ Трэвис Келси, Роб Гильермо, Нихар Синха, Луис Крубич, Дэн Фрид, Рэй Майелло, Роудс Макки, Джон Яник, Стив Берман, Мишель Ан, Джон Терзиан, Джереми Аллен, Кэтрин Л. Оливер, Линдси Файрстоун, Энтони Конигбагбе, Джеймс Каннингем, Эми Стюарт, Макс Оллман, Дж. М. Харпер, Хенрик Молин и Рон Бек.
Жан-Мишель Баския — американский живописец, ставший известным в Нью-Йорке в 1970-х годах. Он начинал как художник граффити, а затем приобрел популярность как автор неоэкспрессионистских работ. С начала 1980-х годов Баския был дружен с Энди Уорхолом. Художники создали совместно множество произведений. Однако летом 1988 года Баския в возрасте 27 лет скончался от передозировки наркотиков.
К выходу на экраны готовится также художественный фильм о Жан-Мишеле Баскии. В нем снялись звезда «Мира Дикого Запада» Джеффри Райт, Лукас Гейдж из «Белого лотоса», номинант на премию BAFTA Дейн ДеХаан и Чейз Суи Уондерс, известная по слешеру «Тела, тела, тела». Главную роль в байопике исполнил Келвин Харрисон-мл.