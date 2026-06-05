«Мы знаем, как сильно его будут не хватать друзьям, коллегам и поклонникам спектаклей, в которых он участвовал: он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность работать бок о бок с такими исключительно талантливыми людьми в таких замечательных постановках на протяжении нескольких десятилетий», — добавили сестры.