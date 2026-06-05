Британский актер Энтони Хед, известный по роли Руперта Джайлса в сериале «Баффи — истребительница вампиров», скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на дочерей артиста.
По их словам, Хед «мирно ушел из‑за осложнений, вызванных пневмонией, в окружении своей семьи». «Для нас было и всегда будет честью и привилегией быть его дочерьми», — сообщили Дейзи и Эмили Хед.
«Мы знаем, как сильно его будут не хватать друзьям, коллегам и поклонникам спектаклей, в которых он участвовал: он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность работать бок о бок с такими исключительно талантливыми людьми в таких замечательных постановках на протяжении нескольких десятилетий», — добавили сестры.
Хед умер спустя всего несколько месяцев после смерти его жены Сары Фишер. Она скончалась в декабре в возрасте 61 года. Дейзи и Эмили Хед называли уход матери «крайне шокирующим».
Энтони Хед родился в Лондоне 20 февраля 1954 года. Его отец Сифилд Хед был режиссером-документалистом, мать Хелен Шинлер — актрисой. Следом за старшим братом Мюрреем Энтони стал актером. С 1970-х годов он играл в театре и появлялся в британских телепроектах.
Роль в «Баффи» принесла Хеду известность в США, после чего он стал сниматься в Лос-Анджелесе. В фильмографии актера — сериалы «Кентервильское привидение», «Тед Лассо», «Бриджертоны», «Ярмарка тщеславия», фильмы «Перси Джексон и море чудовищ», «Железная леди», «Рипо! Генетическая опера», «Доводы рассудка» и другие.