ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика

Forbes считает, что увеличение бот-трафика может радикально изменить инфраструктуру интернета, который проектировался вокруг человеческого внимания. Сильнее всего рискуют издатели и рекламодатели, которым важны время сессии и рекламные показы. Даже если ИИ-агент заходит на тысячи сайтов от имени пользователя, это не засчитывается как просмотры страниц и не конвертируется в реальные действия вроде покупки товара, скачивания приложения или оформления подписки.