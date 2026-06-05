Парижский Диснейленд не окупил себя за 30 лет работы

Кроме того, первый парк открылся в период экономического спада в 90-х. Второй парк запустили в период спада туризма после террористических актов 11 сентября 2001 года. Сказались на прибыли также теракты в Париже в 2015 году, пандемия COVID-19 и рост цен на газ и авиабилеты в последние годы.