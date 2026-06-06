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Фанаты Макса Коржа устроили масштабный салют в Стамбуле перед концертом

Афиша Daily
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Фото: Jason Mitrione/Unsplash

В ночь на 6 июня сотни поклонников Макса Коржа устроили масштабную акцию в центре Стамбула в преддверии концерта музыканта. Об этом сообщает редактор «Афиши Daily», ставший очевидцем.

Около часа ночи фанаты собрались на Галатском мосту, где одновременно запустили сигнальные ракеты и фейерверки. После этого участники акции зажгли десятки фаеров, окрасив ночное небо над городом в ярко-красный цвет.

Концерт Макса Коржа состоится в Стамбуле 6 июня в 18.00. Для поклонников из стран СНГ это стало долгожданной возможностью увидеть музыканта в стране с безвизовым режимом, поэтому тысячи фанатов начали приезжать в город еще за несколько дней до выступления.

С 1 июня поклонники артиста регулярно собираются в разных районах Стамбула, устраивают вечеринки, поют песни Коржа, устраивают слэмы и используют пиротехнику. Местные власти и полиция в основном не вмешиваются в происходящее, но периодически между приезжими фанатами и местными жителями возникают конфликты.

В конце мая в Бухаресте усилили меры безопасности из-за концерта Макса Коржа. По данным СМИ, такого уровня безопасности в городе не вводили уже почти двадцать лет.

Концерт музыканта сравнили с саммитом НАТО 2008 года. Тогда безопасность мепроприятия, в котором участвовали 26 глав государств, охраняли около 30 тыс. силовиков.

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Макс Корж