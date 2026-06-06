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«Devil May Cry» от Netflix завершится после третьего сезона

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Capcom Company

Создатель анимационной адаптации «Дьявол может плакать» («Devil May Cry») Ади Шанкар подтвердил, что сериал закончится на третьем сезоне. По его словам, история изначально задумывалась как завершенная трилогия.

Первый сезон вышел на Netflix в 2025 году, а второй — в этом году. Незадолго до премьеры второго сезона стриминг официально продлил проект на третью главу.

Шанкар рассказал, что структура сериала была продумана с самого начала и вдохновлена знаменитой поэмой Данте «Божественная комедия». Первый сезон был посвящён «Аду», второй — «Чистилищу», а третий расскажет о «Рае». Вместе они образуют так называемую сагу The Force Edge Saga.

По словам автора, финальный сезон не будет соответствовать привычным ожиданиям зрителей от продолжения. Шанкар пообещал необычный подход к завершению истории Данте и отметил, что стремится показать новый взгляд на экранизации видеоигр.

Также создатель заявил, что одной из его главных целей было доказать, что адаптации игровых франшиз могут быть полноценными авторскими произведениями, а не безликими коммерческими проектами.

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Ади Шанкар