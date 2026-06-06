Несколько штатов США готовят иск против сделки Paramount и Warner Bros.

Эксперты отмечают, что даже если иск в итоге не приведет к отмене сделки, он способен существенно затянуть процесс ее закрытия. Для Paramount это не очень хорошо, так как ранее компания уже согласилась выплачивать акционерам компенсацию за каждый день задержки после октября. По оценкам, сумма таких выплат может достигать 6,9 млн долларов в сутки.