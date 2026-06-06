Милли Олкок и Дэвид Коренсвет в новом отрывке из «Супергерл»

Ранее вышел трейлер, в котором Супермен пытается поддержать героиню: «Я звоню, чтобы узнать, когда ты, возможно, вернешься. Знаешь, я просто волнуюсь, что ты не найдешь свое место здесь, если будешь все время улетать с планеты, Кара. Я беспокоюсь, что ты не найдешь своих людей».