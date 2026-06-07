Netflix раскрыл название и логотип мультсериала по «Охотникам за привидениями»

Netflix и Sony Pictures Animation раскрыли название и логотип анимационного сериала по франшизе «Охотники за привидениями». Проект получил название «Охотники за привидениями: Ночная смена».
Об этом объявили на мероприятии Ghostbusters Day в Нью-Йорке. Оно прошло в пожарной части Hook & Ladder 8, где снимали первые два фильма франшизы. Там же исполнительные продюсеры Джейсон Райтман и Гил Кинан поблагодарили фанатов за участие в благотворительной инициативе Ghostbusters Give Back: за последний год она собрала более 500 тыс. долларов.
«Охотники за привидениями: Ночная смена» выйдут на Netflix в 2027 году. Вместе с Райтманом и Кинаном исполнительным продюсером шоу станет Дэн Эйкройд, который сыграл одну из главных ролей в фильме 1984 года. Шоураннерами сериала выступают Бен Хибон и Эллиотт Калан. Каким будет сюжет мультсериала, не раскрывается. Известно только, что это будет 3D-проект в духе франшизы.
О мультсериале стало известно еще летом 2024 года. Проект станет уже третьим анимационным сериалом, действие которого разворачивается во вселенной «Охотников за привидениями». С 1986 по 1991 год выходили «Настоящие охотники за привидениями» — у шоу было 140 эпизодов. В 1997 году на экраны вышли также «Экстремальные охотники за привидениями» из 40 серий.
Франшизу в очередной раз перезапустили в 2021 году, когда в прокат вышел фильм «Охотники за привидениями: Наследники», его поставил Райтман. В 2024 году он получил продолжение — «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» Кенана.