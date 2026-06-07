Рособрнадзор предложил изменить формат домашнего задания в школах из-за развития ИИ

«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход», — считает Музаев.