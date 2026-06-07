В США построили самый большой форт из простыней в мире

Чтобы подтвердить рекордный размер форта, на место приехал официальный судья Книги рекордов Гиннесса. Он не просто измерил площадь внутри баскетбольной площадки. По правилам следовало убедиться, что между простынями нет зазоров больше одного дюйма, все простыни касаются пола, а высота конструкции позволяет человеку «комфортно сидеть» внутри палатки.