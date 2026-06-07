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В США построили самый большой форт из простыней в мире

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Robert Edward/Clark County, NV

Старшеклассники и местные жители построили в общественном центре Лас-Вегаса самый большой форт из простыней в мире. Об этом сообщает Popular Science.

Площадь инженерного чуда составила 14 103 квадратных фута, то есть около 1310 квадратных метров. Оно заняло целую баскетбольную площадку. Достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
 

© Robert Edward/Clark County, NV

Конструкцию придумали студенты инженерного направления из школы West Career & Technical Academy в Лас-Вегасе. Форт собрали из сотен простыней, натянутых на палаточные опоры и закрепленных веревками, трубами и канцелярскими зажимами. Для работы потребовалась небольшая армия волонтеров.

Чтобы подтвердить рекордный размер форта, на место приехал официальный судья Книги рекордов Гиннесса. Он не просто измерил площадь внутри баскетбольной площадки. По правилам следовало убедиться, что между простынями нет зазоров больше одного дюйма, все простыни касаются пола, а высота конструкции позволяет человеку «комфортно сидеть» внутри палатки.

Предыдущий рекорд поставили в Южной Каролине. Там в 2024 году собрали шалаш из простыней площадью 12 291 квадратный фут (1140 квадратных метров).

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