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В Москве запустили четвертый маршрут речного транспорта

Афиша Daily
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Фото: mos.ru

В Москве открыли четвертый маршрут регулярного речного транспорта, который проходит через причалы Лужники и Киевский. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

Всего на этой линии будут четыре причала. Ввод двух из них — Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды — состоится до конца года. Общая протяженность пути составит около пяти километров.

Маршрут соединит три района западной части Москвы: Хамовники, Раменки и Дорогомилово. На причале Киевский можно пересесть на первый речной маршрут.

«С открытием Лужники — Киевский суммарная протяженность регулярных речных маршрутов в столице составила около 34 километров. <…> Москва первой в мире запустила сеть речного электротранспорта и продолжает ее развивать», — говорится в сообщении Собянина.

В этом году также планируется продление третьего маршрута Новоспасский — ЗИЛ. Новая остановка под названием Красные холмы появится на Космодамианской набережной.

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