В России средние зарплаты выше 200 тысяч рублей появились в пяти отраслях

В марте средние зарплаты россиян перешли порог в 200 тысяч рублей в пяти отраслях. Об этом сообщает РИА «Новости».



Самые высокие зарплаты получали финансисты и страховщики — 314,1 тыс. рублей. У тех, кто работал в сфере IT, средняя зарплата достигала 226,5 тыс. рублей. В сфере добычи нефти и газа — 226,4 тыс. рублей, в сфере воздушного и космического транспорта — 223,7 тыс. рублей, на производстве табачных изделий — 218 тыс. рублей.



Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в статистике рассчитывалась до вычета налогов и включала премии. В ней также учитывали доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.



Недавно стало известно, что зарплаты курьеров в Москве на 12% превышают доходы специалистов с высшим образованием. По данным аналитиков, медианная зарплата курьеров составляет 137 тыс. рублей.