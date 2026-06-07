Женщина нашла в вещах покойной бабушки папку с ее крашами среди знаменитостей

Жительница США Мадлен Микелсон сделала неожиданное открытие о своей покойной бабушке, когда разбирала ее вещи. Эта история завирусилась в TikTok, сообщает People.
Среди вещей Пегги Келпе, умершей от рака в возрасте 82 лет, обнаружилась черная папка. Сперва Микелсон решила, что внутри налоговые документы, потому что бабушка любила финансы и много лет была казначеем в разных клубах.
Однако в папке оказались фотографии знаменитостей, в которых была влюблена Келпе, а также рукописные заметки об их днях рождения, росте, знаках зодиака и другие детали. По словам Микелсон, сама идея такой коллекции не удивила семью: бабушка любила цифры, факты и статистику. Неожиданным стал только интерес Келпе к астрологии.
Главным героем папки оказался Мортен Харкет, вокалист группы A-ha. Келпе состояла в нескольких фан-клубах музыканта, держала его фотографии дома и даже ездила с дочерью в Германию на концерт группы. «Она долго болела, поэтому увидеть их вживую было одним из последних больших желаний, которые она хотела исполнить, пока у нее еще были силы», — рассказала Микелсон.
В папке также были Мэттью Макконахи и Киану Ривз. Увидев фото последнего, Микелсон поняла, почему несколько лет назад бабушка заставила ее на весенних каникулах посмотреть вместе все фильмы «Джон Уик».
Микелсон считает, что папка была не просто альбомом со знаменитостями, а отражением характера бабушки. Коллекция появилась в 2013 году, когда Келпе уже была на пенсии. «Мне нравится думать, что с возрастом и уймой свободного времени она смогла позволить себе чуть больше девичьей причудливости и надежды, чем остальные взрослые», — сказала внучка.
Микелсон опубликовала видео с папкой в TikTok, и ролик набрал более 5,3 млн просмотров. Она выложила его за день до прощальной церемонии по бабушке, и во время встречи с родными ее телефон постоянно вибрировал от уведомлений. В итоге мама Микелсон выставила папку на церемонии.
По словам женщины, сообщения незнакомцев помогли семье пережить тяжелый день. Пользователи называли Келпе «королевой», «дивой» и «крутышкой». «Вся любовь, поддержка и шутки, которые получило видео, очень подняли нам настроение в день, который мог быть по-настоящему тяжелым», — сказала она.